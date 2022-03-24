Потенциал снижения ставки ЦБР на ближайших заседаниях пока крайне ограничен - "Велес Капитал"

Потенциал снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ пока выглядит крайне ограниченным, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ставки привлечения в банковском секторе закрепляются ниже ключевой. С одной стороны, их постепенное снижение может повлиять на позицию ЦБ по ключевой ставке в сторону смягчения на ближайших заседаниях. С другой стороны, мы не ожидаем, что регулятор перейдет к снижению до появления хоть какой-то ясности с пиком инфляции и до стабилизации инфляционных ожиданий. При этом потенциал снижения ключевой ставки, на наш взгляд, выглядит пока крайне ограниченным с точки зрения необходимости сохранения привлекательности сбережений для населения", - пишет эксперт в комментарии.

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