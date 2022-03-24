"Финам" открыл торговую идею: покупать акции RPM International с целью $98

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RPM International с прогнозной ценой $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,67%, стоп-приказ: $73,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

6 апреля 2022г RPM International отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают падения прибыли на акцию $0,3. Ожидаемое снижение прибыли уже заложено в цене. При выходе данных лучше прогноза котировки могут вырасти, полагают эксперты.

"С технической точки зрения цена в очередной раз подошла к зоне поддержки $77,5-80, с которой были попытки развития восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать позицию объемом 10% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $73,5. Соотношение прибыль/риск составляет 3,27", - указывают стратеги "Финама".

RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Ее предшественником является основанная в 1947 году компания Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш Alumanation.

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