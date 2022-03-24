Переход на расчеты в рублях - позитивный фактор для акций Газпрома - Инвестбанк Синара

Переход на расчеты в рублях является позитивным фактором для акций "Газпрома" в краткосрочной перспективе, отмечается в обзоре Инвестиционного банка Синара.

"Мы считаем оперативный переход на расчеты в рублях позитивным фактором для динамики котировок "Газпрома" в краткосрочной перспективе. Сложности с механизмом оплаты, о которых уже заявили как минимум два покупателя (австрийская OMV и французская Engie), могут уже на следующей неделе напрямую повлиять на стабильность поставок российского газа, а значит, и подтолкнуть к росту спотовые котировки газа в Европе. Что касается объемов, то на рынке с ограниченным предложением ЕС не в состоянии в ближайшие месяцы заменить поставки "Газпрома", на долю которого приходится 35-40% потребления ЕС", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Что касается долгосрочных перспектив, то перевод газовых расчетов на рубли, на взгляд экспертов, ведет к стратегическим изменениям в отношениях между "Газпромом" и европейскими потребителями, к последствиям, которые рынку предстоит учесть по итогам будущих переговоров между сторонами. ЕС открыто заявил о своей цели сократить импорт российского газа на две трети до конца 2022г (что нам представляется нереализуемым), а к 2027г постепенно вообще отказаться от поставок ископаемого топлива из России.

Аналитики напоминают, что действующие контракты между "Газпромом" и западноевропейскими покупателями составлены на долгосрочной основе и рассчитаны на срок в 20 лет и более.

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