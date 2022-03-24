BCS Express снизил прогнозную цену акций Biogen до $239

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Biogen Inc. до $239 за штуку по итогам опубликованной отчетности эмитента , что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что в оценку входит стоимость текущего бизнеса ($216) и взвешенные на вероятность одобрения продажи препаратов lecanemab (от болезни Альцгеймера) и zuranolone (антидепрессант).

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена аналитиками.

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