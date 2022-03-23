Доходность китайских акций в этом году может превысить S&P 500 - "Финам"

Доходность китайских акций в этом году может превысить S&P 500, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Китайские индексы отыгрывают потери: гонконгский индекс Hang Seng оттолкнулся от многолетней поддержки, и нисходящий тренд может быть близок к завершению. Доходность китайских акций в этом году может превысить S&P 500, чья динамика, на наш взгляд, пока еще не впитала риски ухудшения прогнозов по корпоративным прибылям", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их мнению, со стороны макро-факторов поддержку окажет приверженность ЦБ к мягкой монетарной политики для компенсации недавних локдаунов и поддержки закредитованных отраслей, в отличие от США, где ФРС ужесточает ДКП и доходность гособлигаций устойчиво растет (2,34% по 10 UST). На этой неделе ЦБ Китая сохранил ключевые 1- и 5-летние ставки на прежних уровнях, и эксперты "Финама" не исключают, что в будущем для обеспечения ликвидности центробанк может прибегнуть к другим инструментам, в частности снижению нормы обязательного резервирования.

Регуляторы также заявили о необходимости поддержать финансовые рынки, и, в частности, было предложено увеличить инвестиции страховщиков в фондовый рынок, а национальная газета по ценным бумагам China Securities Journal просигнализировала о том, что 30 эмитентов могут прибегнуть в байбэкам на сумму до CNY 10 млрд или $1,6 млрд.

"Фоном вышли неплохие статистические отчеты, - напоминают аналитики. - Прямые инвестиции за январь-февраль выросли на 38% г/г, промышленное производство за этот период повысилось на 7,5% г/г (лучше ожиданий 4,0%), розничные продажи - на 6,7% г/г (лучше ожиданий 3,0%). Торговый баланс за первые два месяца достиг профицита в $116 млрд при прогнозе в $95 млрд".

Также стратеги "Финама" указывают, что портфельные инвестиции в акции Китая продолжают расти. По данным Bloomberg, чистый приток капитала в ETFs китайских акций за последний месяц, который отличался высокой волатильностью, составил $2,4 млрд в материковые акции и $7,0 млрд в гонконгские. Китай не участвовал в санкциях против России, и риски стагфляции для страны будут ниже, чем для США и особенно Европы.

Ключевым риском в среднесрочном периоде аналитики инвесткомпании считают низкую толерантность местных властей даже к небольшим вспышкам COVID.

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