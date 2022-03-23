"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sunrun с целью $38

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sunrun Inc. с целью $38 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Текущая непростая ситуация на энергетических рынках может способствовать усилению спроса на услуги Sunrun Inc., учитывая, что решения из области альтернативных источников энергии могут позволить конечным потребителям уменьшить риски резкого роста расходов на электроэнергию. Полагаем, что в краткосрочной перспективе Sunrun останется привлекательным объектом для вложений, поскольку рассчитываем на сохранение высоких темпов роста продаж в текущем квартале. В совокупности с текущей оценкой компании в четыре годовых прибыли это может дать основания для положительной переоценки акций к моменту публикации отчета за первый квартал текущего года", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают ключевые аргументы в пользу покупки акций компании:

- Сильная бизнес-модель, позволяющая быстро наращивать объемы продаж;

- Лидерские позиции на рынке оборудования для генерации солнечной электроэнергии для частных домов в США;

- Вероятное усиление спроса на услуги компании на фоне неопределенности на рынке энергоносителей.

Sunrun Inc. занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей и обслуживанием систем для генерирования солнечной энергии для жилых домов. Большая часть бизнеса Sunrun связана с арендой солнечных батарей на ежемесячной основе. Компания имеет широкую клиентскую базу из 660 тыс. конечных пользователей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.