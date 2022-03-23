BCS Express назвал топ-5 иностранных акций с наиболее низкими рисками при высоких дивидендах в валюте

BCS Express назвал топ-5 иностранных акций на "СПБ бирже", которые дают максимально высокие дивиденды в валюте, имея при этом приемлемый риск, отмечается в комментарии Валерия Емельянова.

"На "СПБ Бирже" торгуется немало интересных бумаг с высокими дивидендами в валюте. Более 20 компаний сейчас платят по ставкам от 5% до 14% годовых в долларах. Это на уровне вкладов либо даже выше, чем платят банки РФ в условиях ограничений на вывод валюты со счетов. В числе самых щедрых компаний - добывающие, энергетические, инфраструктурные и несырьевые эмитенты из США, Британии, Китая, Японии, Южной Кореи и Бразилии. На размер их дивиденда, который выплачивается в долларах, влияют не только успехи самой компании, но и динамика курса местной валюты. За последний месяц доллар ослаб, и это играет в пользу инвесторов, которые вкладывают за пределами США. Так, в марте бразильский реал подорожал более чем на 3%", - пишет эксперт.

Емельянов назвал топ-5 фишек с наиболее низкими рисками: бразильская Vale S.A., южнокорейская SK Telecom Co., британская British American Tobacco PLC, японская Takeda Pharmaceutical Co. и американская Southern Copper Corp.. Портфель из пяти этих акций будет приносить 7,7% годовых без учета динамики местных валют, указывает стратег инвесткомпании.

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