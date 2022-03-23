"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tencent

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Tencent Holding Ltd. с целевой ценой HKD548,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 40% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Китайский технологический гигант Tencent представил отчет по результатам IV квартала и полного 2021 года. Несмотря на то, что год был ознаменован ужесточением регулирования в техсекторе КНР со стороны регуляторов и введением ряда ограничений на деятельность IT-компаний, Tencent удалось продемонстрировать рост ключевых финансовых показателей. Годовая выручка компании увеличилась на 16% г/г и достигла 560,1 млрд юаней, хотя надо отметить, что темпы роста доходов несколько замедлились по сравнению с предыдущими годами. На протяжении последних 5 лет среднегодовые темпы роста выручки Tencent составляли 33%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций Tencent. Текущая оценка по мультипликатору P/E на уровне 16,6х выглядит достаточно привлекательно. Меры правительства КНР, направленные на поддержку фондового рынка и сохранение умеренно мягкой ДКП, могут успокоить волнения инвесторов и способствовать росту китайских акций", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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