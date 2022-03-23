"Финам" понизил целевую цену акций Viatris до $14 за штуку на конец 2022 года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциальная доходность составляет 29,7% от текущих уровней.

"Далеко не каждая фармкомпания может похвастаться годовой выручкой больше рыночной капитализации. По итогам 2021 года Viatris зафиксировала выручку в размере свыше $ 17 млрд, тогда как рыночная капитализация компании снизилась до $ 13 млрд. В активе этой относительно небольшой фармацевтической компании есть ценное наследие от гиганта Pfizer, выделившего свои наиболее старые и авторитетные препараты в отдельное подразделение, при этом Viatris использует опыт Pfizer для освоения развивающихся рынков. Кроме того, Viatris выполняет важную этическую и социальную задачу по обеспечению жизненно важными лекарствами государств с низким и средним уровнем дохода. После недавней просадки акции компании выглядят крайне дешевыми", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Viatris - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Пенсильвании. Создана в 2020 году в результате слияния Mylan и Upjohn, подразделения фармгиганта Pfizer. Вместе с Upjohn компании Viatris отошли так называемые бренды наследия Pfizer, в числе которых известнейшие препараты фармгиганта более чем в 10 областях медицины.

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