Рублевые вклады с максимальным сроком - наиболее разумная сберегательная стратегия на данный момент - Банк "Открытие"

Рублевые вклады с максимальным сроком являются наиболее разумной сберегательной стратегией в текущей ситуации, считает эксперт банка "Открытие" Александр Бородкин.

"Пока текущий уровень ключевой ставки выглядит завышенным относительно реальной экономики. ЦБ повысил ее до 20% прежде всего для того, чтобы граждане под воздействием потребительского шока не выводили средства из банковской системы, и эти средства инвестировались в развитие экономики. Государство не первый раз применяет такой способ борьбы с резким всплеском инфляции. В декабре 2014г ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, но уже через полгода она снизилась до 11%. Возможно, текущая ситуация отличается, и снижение не будет таким резким и быстрым. Но пока Банк России не отказался от своего таргета инфляции 4% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также сообщила о планах по снижению ключевой ставки при первой возможности. Это приведет к уменьшению ставок по вкладам, в том числе рублевым. Более того, крупные банки уже начали постепенно снижать ставки по депозитам", - пишет Бородкин.

По мнению эксперта, в текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет высокая ставка. Самый консервативный и популярный инструмент на нашем рынке недавно получил еще одно преимущество: в России по предложению правительства отменят налог на процентный доход по вкладам за 2021 и 2022гг. Поэтому стоит выбирать депозиты, срок которых закончится в 2022г, либо по которым в этом году можно получить процентный доход: к примеру, с выплатой процентов в начале срока вклада, чтобы зафиксировать процентный доход без НДФЛ, указывает стратег банка.

"Разумно также разбить вклады на небольшие суммы: если потребуются средства, можно досрочно снять деньги с одного из вкладов, сохранив при этом доходы по другим. Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но даже в нынешних условиях можно защитить свои накопления. Нужно спокойно продолжать работать со сбережениями, используя все возможности, доступные на данный момент", - отмечает Бородкин.

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