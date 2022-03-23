Сценарий более резкого ужесточения ДКП в США в 2022г становится все вероятнее - Банк "Санкт-Петербург"

Сценарий с более резким ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) в США в текущем году становится все вероятнее, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник вновь высказывался в жестком ключе. Так, он в очередной раз призвал к повышению ставки к 3% уже в текущем году, для чего понадобится увеличить ставку сразу на полпроцента на ближайшем заседании, отмечают эксперты банка. Такой же сценарий майского заседания допустила и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. При этом она ожидает рост ставки до 2,50% в текущем году против общих прогнозов регулятора по достижению ставкой 2% к концу года, обращают внимание аналитики. Другие представители регулятора также ужесточили свою риторику, хоть и придерживаются пока более мягкой позиции.

"В целом сценарий с более резким ужесточением денежно-кредитной политики в США становится все более вероятным, что оказывает давление на американские казначейские бумаги. Сейчас рынок закладывает 72%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. на заседании в мае, дальнейшие сигналы инвесторы получат от мартовских данных - на следующей неделе будет опубликована трудовая статистика. А в среду в США запланирована публикация ряда данных по рынку недвижимости", - указывают эксперты банка "Санкт-Петербург".

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