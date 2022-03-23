Флоатеры и линкеры - наиболее интересные инструменты на рынке ОФЗ в текущей конъюнктуре - ПСБ

Флоатеры и линкеры являются наиболее интересными инструментами на рынке гособлигаций в текущий момент, учитывая, что инфляция и ключевая ставка могут находиться на повышенном уровне еще продолжительное время, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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