Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $115-120/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $115-120 за баррель в течение торговой сессии в среду, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Цены на нефть в среду утром вновь подрастают. Ночью API сообщил, что запасы сырой нефти в США неожиданно упали на 4,28 млн баррелей (ожидался небольшой их рост), задавая соответствующие ожидания и по недельному отчету Минэнерго США по рынку энергоносителей, выходящему в среду. Поддержку котировкам оказывают и дефицит предложения, а также сохраняющиеся опасения относительно поставок из Саудовской Аравии и России. Рассчитываем, что в отсутствие новых геополитических вводных, цена нефти марки Brent может остаться в $115-120 за баррель. Значимых факторов, способных заметно охладить рынок и сузить геополитическую премию, мы пока по-прежнему не видим. Обновление котировками пиков года остается высоковероятным сценарием", - указывает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.