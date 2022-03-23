Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в феврале (10:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (15:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (15:00 МСК);

- продажи домов на первичном рынке жилья США в феврале (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- индекс цен производителей России в феврале (19:00 МСК);

- финансовые результаты "Распадской" за 2021 год по МСФО, решение совета директоров по дивидендам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.