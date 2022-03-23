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23 марта 2022 года 10:02
Рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 100-105 руб./$1 в среду - ПСБ
Курс рубля к доллару, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 100-105 руб./$1 на торгах в среду ввиду отсутствия значимых геополитических и экономических новостей, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт при этом отмечает, что технически потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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