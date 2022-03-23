Рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 100-105 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс рубля к доллару, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 100-105 руб./$1 на торгах в среду ввиду отсутствия значимых геополитических и экономических новостей, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт при этом отмечает, что технически потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным.

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