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23 марта 2022 года 09:05
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Amazon на уровне $3750
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. на уровне $3750 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Американская компания Amazon закрыла сделку по покупке студии Metro-Goldwyn-Mayer. Это приобретение может существенно укрепить позиции стримингового направления бизнеса Amazon, так как повысит его компетенции в создании эксклюзивного контента, а это одно из ключевых конкурентных преимуществ сегмента, - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян. - Несмотря на повышенное внимание регуляторов к IT-гигантам, мы изначально прогнозировали успешное завершение сделки, потому включали оценочные поступления от нового направления бизнеса в модель денежных потоков эмитента. Ожидаем конкретизации стратегии развития стримингового направления и полагаем, что закрытие сделки может стимулировать рост расходов на создание контента для сохранения ведущих позиций. Отметим, что Amazon Prime принадлежит третья по величине доля на рынке США после Netflix Inc. и объединенных Walt Disney Co. и Hulu". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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