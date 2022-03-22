Сложности с экспортом могут привести к снижению финрезультатов сталелитейщиков в 2022г - ПСБ

Сложности с экспортом могут привести к снижению финансовых результатов сталелитейных компаний в 2022г, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда - цена горячекатаного рулона в Северной Европе выросла в минувшую пятницу на 10% - до 1435 евро за тонну, - пишет аналитик Егор Жильников. - Цены на арматуру также достигли исторического максимума, отражая сложившийся дефицит предложения. По заявлениям представителей бизнеса, отгрузки в портах Черного моря приостановились, несмотря на то, что запрет ЕС на ввоз стали из России распространяется на контракты заключенные после 16 марта 2022г, не включая вспомогательных договоров. Это связано, в том числе, и с несклонностью зарубежных логистических компаний вести бизнес с отечественными предприятиями".

На этом фоне металлурги активно прорабатывают экспорт в страны Азии, хотя цены пока торгуются с заметной скидкой, предлагаемой китайскими клиентами, отмечает эксперт. Оптимальным местом для экспорта морскими путями пока остаются порты Владивостока и Мурманска, куда предприятия уже начинают направлять произведенную продукцию, однако в гораздо меньших масштабах.

"Логистический шок - временное явление, - полагает Жильников. - И уже летом дисконт внутренних цен к экспортным начнет сокращаться, ввиду перераспределения экспорта на рынки Азии, стабилизации спроса от застройщиков и со стороны госпроектов. Отметим, что в отличие от начала 2021г, дисконт внутренних цен может не уйти полностью и составить около 30% во II полугодии ввиду сложности для отрасли оперативно заместить выпадающие из-за закрытия европейского рынка объемы. Сложности с экспортом могут привести к снижению финансовых результатов сталелитейщиков в 2022г. По нашим первым оценкам, эти факторы могут отразиться на снижении совокупной реализации стали "НЛМК" на 10%-13%. "Северсталь" может потерять 20-25% общей реализации".

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