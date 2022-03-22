Возможное снижение потребления палладия потенциально ограничивает рост цены металла - "Открытие Инвестиции"

Возможное снижение потребления палладия на фоне ускорения инфляции и замедления роста мировой экономики потенциально ограничивает рост цены на металл, считает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

"Цены на палладий за неделю с 14 по 21 марта 2022 года восстановились после провала до $2536/унц. под влиянием существенного повышения маржинальных требований при торговле фьючерсом на палладий на бирже CME. В то же время на спотовом рынке наблюдается некоторый рост лизинговых ставок на металл, что свидетельствует о наблюдаемых проблемах с поставками из России. Однако ускорение инфляции и замедление роста мировой экономики могут отрицательно повлиять на потребление палладия, что потенциально ограничивает рост цен на этот металл", - отмечает Лукичева в комментарии.

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