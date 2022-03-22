"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "АЛРОСА", "Роснефти", "Татнефти", "Полюса", "ММК", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Мечела" и убрав бумаги "МТС", "НОВАТЭКа", "РусАгро", Сбербанка, "Северстали", Headhunter и "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", "Газпром", "Норильский никель", "Магнит", привилегированные акции "Мечела", "ММК", "Полюс", "Роснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"В условиях высокой неопределенности и сохранения геополитического давления мы существенно увеличиваем вес акций компаний-экспортёров в топ-10 акций России. Теперь это 9 компаний из 10. Отдаём предпочтение акциям компаний-экспортёров с основными активами в России, заметной долей на мировом рынке и широкой географией рынков сбыта. Преобладание российских собственников в структуре акционеров, низкая долговая нагрузка и возможность проводить выкуп собственных акций с рынка - дополнительные критерии привлекательности компаний", - указывают эксперты.

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