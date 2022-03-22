Спрос на акции при возобновлении торгов на Мосбирже может оказаться достаточно сильным - BCS Express

Спрос на акции при возобновлении торгов на Московской бирже может оказаться достаточно сильным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Рынок облигаций часто служит надежным источником сигналов для рынка акций. Фундаментально мы сейчас в точке, которая характерна для экономики перед рецессией, но рынок акций в значительной мере отыграл эти риски ранее, и теперь перед ним гораздо меньше неопределенности. Когда откроются торги всей фондовой секции, инвесторы будут соизмерять ожидаемую доходность облигаций и дивидендных акций. Учитывая, что ОФЗ показали более слабую просадку, чем ожидалось (и более низкие ставки), спрос на акции может оказаться достаточно сильным, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Динамика индекса RGBI (гособлигаций РФ) показывает, что вслед за его падением и отскоком следует аналогичный отскок в индексе Мосбиржи. Если сценарий повторится в этом году, то инвесторы будут выкупать не только ОФЗ, но и акции в расчете на будущее восстановление экономики".

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