"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $95

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целевой ценой $95 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $74,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что продукция Micron Technology пользуется повышенным спросом. У компании есть свое производство, поэтому риск дефицита производственных мощностей в секторе полупроводников оказывает на нее меньшее давление. Компания торгуется на уровне начала 2021г, мультипликаторная оценка с тех пор снизилась более чем в два раза, что, на взгляд экспертов, говорит о потенциале продолжения роста в рамках долгосрочного тренда.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках долгосрочного растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $95. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $74,2 риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики "Финама".

Micron Technology - один из лидеров по производству чипов памяти DRAM, NAND, флешпамяти и SSD-накопителей.

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