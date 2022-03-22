Акции Colgate-Palmolive интересны на фоне роста инфляции - BCS Express

Акции Colgate-Palmolive Co. интересны на фоне роста инфляции как актив, который приносит дивиденды и обеспечивает стабильность, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции стоимости могут выглядеть стабильно и привлекательно для инвесторов в периоды роста инфляции. Они, как правило, не отличаются быстрым ростом, так как финансовые показатели компаний увеличиваются медленными темпами. Однако на фоне роста инфляции они могут быть интересны как актив, который приносит дивиденды и обеспечивает стабильность. Если же целью инвестора является рост котировок, нужно учитывать, что для этого потребуется длительное время", - отмечает аналитик Павел Гаврилов.

Эксперт указывает на факторы привлекательности акций компании:

- Узнаваемый бренд: Colgate-Palmolive занимает третью строчку в списке ведущих мировых брендов средств личной гигиены в 2021г. Узнаваемость и распространенность важна для роста финансовых показателей и популярности новых продуктов.

- Стабильность: компания стабильно платит дивиденды, и наблюдается тренд повышения выплат. Colgate-Palmolive проводит программу обратного выкупа акций и недавно сообщила о новой - до $5 млрд.

- Защита от инфляции: акции Colgate-Palmolive можно назвать защитными, так как она способна переложить рост себестоимости и инфляцию на конечного покупателя.

Отмечает Гаврилов и риски компании:

- Большая часть выручки - международная. Проблемы с логистикой, перебои в производстве на фоне пандемии и других факторов могут негативно сказаться на акциях.

- Если компания повышает цены на продукцию, то покупатели могут перейти на более дешевые аналоги, что вполне возможно в условиях высокой конкуренции. Тогда доходы могут уменьшиться.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.