Вероятен рост котировок золота к верхней границе диапазона $1900-1950/унц. - ПСБ

Вероятен рост котировок золота к верхней границе диапазона $1900-1950 за тройскую унцию в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Инфляционные ожидания по США остаются пока высокими, поддерживая цены на золото и нивелируя фактор роста долларовых ставок на фоне ужесточения политики ФРС. Учитывая общерыночную конъюнктуру и высокое инфляционное давление, допускаем, что цены на золото в ближайшее время попытаются развить рост, двигаясь в рамках диапазона $1900-1950/унц.", - пишут эксперты банка.

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