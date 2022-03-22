Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- финансовые результаты X5 Retail Group за 2021 год по МСФО (возможен перенос);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:15 МСК);

- заседание совета директоров "Газпром нефти";

- выступления представителей ФРС США.

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