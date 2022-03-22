Классические ОФЗ в текущий момент интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Покупка классических гособлигаций в текущий момент интересна для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Объем торгов ОФЗ в понедельник оказался относительно небольшим и составил 2,6 млрд руб., из которых доля физлиц составила 35%. Доходность длинных ОФЗ сейчас превышает ставки по депозитам на срок 1 год и более. Кроме того, присутствуют сильные ожидания снижения ставок в среднесрочной перспективе. На этом фоне покупка классических ОФЗ смотрится интересно для долгосрочных инвесторов, - пишет эксперт ПСБ в комментарии. - Однако мы отмечаем, что в ближайшее время инфляция, скорее всего, превысит доходность ОФЗ. Это может привести к усилению продаж и локальному снижению цен гособлигаций. Сильное влияние на рынок будут оказывать уровни покупки облигаций со стороны ЦБР, который, вероятно, не даст доходности ОФЗ уйти выше ключевой ставки. Во вторник ожидаем, что ОФЗ будут торговаться близко к уровням предыдущего дня".

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