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22 марта 2022 года 10:01
Вероятно продолжение консолидации рубля в диапазоне 100-105 руб./$1 во вторник - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 100-105 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что в базовом сценарии пара доллар/рубль продолжит во вторник проторговывать диапазон 100-105 руб./$1, стремясь к его нижней границе на фоне заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля о том, что на текущей неделе принятие новых санкций в адрес РФ не ожидается. Тем не менее во второй половине дня при негативном сценарии не исключаем продолжение распродаж гособлигаций США ввиду жесткой риторики главы ФРС Дж. Пауэлла относительно инфляции на выступлении в понедельник, что может отразиться на росте курса доллара выше отметки 105 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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