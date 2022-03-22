Рубль начнет торги вторника, вероятно, в диапазоне 101-107 руб./$1 - "Алго Капитал"

Валютные торги в России начнутся во вторник, вероятно, с отклонения курса доллара США в пределах 3%, в диапазоне 101-107 руб./$1, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия с умеренным для текущих реалий изменением валютная пара USD/RUB способна продолжить наметившуюся накануне консолидацию. Этому способствует относительное ослабление потока важных новостей", - отмечает эксперт в комментарии.

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