BCS Express назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 иностранных компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Sanofi, Cigna, Philips 66, Microsoft и Barrick Gold, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На фоне роста инфляции и перспектив дальнейшего подъема ставок аналитики сохраняют фокус на бумагах, нейтральных к негативным последствиям роста потребительских цен. В частности, французский фармацевтический гигант Sanofi. На взгляд экспертов, фундаментально у компании дела обстоят благополучно: четыре квартала подряд лучше ожиданий по eps. За весь 2021г ее прибыль на акцию выросла на 15,5%, превысив изначальные планы компании на уровне 14%. Дивидендная доходность акций составляет 3,7%, при низком форвардном мультипликаторе p/e и соотношении debt/equity относительно конкурентов. Относительно консенсус-прогноза потенциал составляет 22% при большинстве рекомендаций на покупку от отраслевых аналитиков.

"Акции медицинского страховщика Cigna Corporation сохраняют привлекательность как представителя сектора, нейтрального к инфляции. Бумага держится лучше рынка с начала года. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по p/e. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $261,5", - пишут аналитики.

Также они отмечают, что представитель американского нефтегаза Philips 66 отчитался за IV квартал, превысив прогнозы Wall Street по прибыли и выручке. Котировки поддерживают высокие цены на энергоносители. В марте компания объявила о завершении ранее анонсированного слияния с Phillips 66 Partners. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков по акциям Philips 66 - "покупать", а консенсус-прогноз предполагает потенциал роста порядка 25%. Дивидендная доходность составляет 4,6%.

Акции Microsoft Corp., в свою очередь, неспешно восстанавливались на прошлой неделе из района минимумов последних трех кварталов. Эксперты указывают, что компания стоит на 14% дешевле, чем на ноябрьском пике. Консенсус-прогноз находится на 24% выше текущих уровней. Производитель Windows платит дивиденды, хотя и скромные. По итогам IV квартала cовокупная выручка и прибыль, а также показатели всех подразделений, включая облачное, были лучше консенсус-прогнозов. Собственные ожидания компании на текущий квартал также превзошли оценки аналитиков инвестдомов, отмечается в комментарии.

"События в Восточной Европе усилили спрос на защитные активы. В моменте котировки золота подходили к $2080, после чего скорректировались и сейчас находятся на отметке $1925, оставаясь в районе годовых максимумов. Кроме того, инфляция в США в феврале достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,9%. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь", - указывают стратеги BCS Express.

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