Цена нефти может вырасти до $130/барр. в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $130 за баррель в течение ближайших месяцев, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Основные долгосрочные драйверы роста котировок нефти остаются прежними, констатируют эксперты - это мировой дефицит энергоресурсов, вызванный восстановлением экономики после пандемии и сопутствующим ему усилением спроса на сырье, и новая волна заболеваемости COVID-19 в КНР, в связи с которой в некоторых регионах страны были возобновлены жесткие карантинные ограничения (локдаун грозит усугублением сбоев в логистических цепочках).

Среди краткосрочных драйверов роста для мировых цен на нефть аналитики инвестиционной компании выделяют ситуацию на Ближнем Востоке. "Позитивный импульс котировки получили после новостей об обстрелах объектов, принадлежащих одному из крупнейших в мире экспортеров нефти Saudi Aramco. Повышению цен на энергоносители способствуют и новости об обсуждении в ЕС полного эмбарго на импорт российской нефти. Если эту меру сегодня одобрят на уровне министров, "черное золото" получит еще один среднесрочный драйвер для роста", - отмечают они в обзоре.

"Мы считаем, что в текущих экономических условиях на мировом рынке энергоресурсов в ближайшие месяцы будут постоянно возникать перебои в поставках. Они могут быть вызваны ухудшением эпидемической ситуации и отказом от закупки российского сырья, нельзя исключать и появления новых форс-мажорных обстоятельств. Эти факторы будут носить временный характер, пока не откроют границы (как в ситуации с Китаем) или не найдутся новые импортеры для российского сырья", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

"Чтобы мировые цены на нефть стабилизировались, необходим достижение баланса спроса и предложения; чтобы они пошли вниз, предложению нужно стать выше спроса. Баланс рынка во многом зависит от действий участников соглашения ОПЕК+, в соответствии с которым добыча наращивается на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Саудовская Аравия не согласилась с предложением США увеличивать производство жидких углеводородов, поскольку высокие цены ей выгодны. По всей видимости, мировые экспортеры стараются получить максимальную прибыль от высоких цен и не собираются их охлаждать. Снижению мировых цен на нефть мог бы способствовать Иран: в случае его возвращения на мировой рынок энергоносителей поступит дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки. США могут в ближайшее время перезаключить с Тегераном ядерную сделку, по словам участников переговоров, она готова на 95%. Но даже возвращение иранской нефти на мировой рынок сможет лишь на время снизить цены, так как общее потребление энергоносителей в текущем году продолжит увеличиваться, - отмечают в инвесткомпании. - Мы считаем, что, пока добыча увеличивается значительно медленнее, чем растет спрос, цены останутся в восходящем тренде. Прогнозируем, что в ближайшие месяцы цена на нефть марки Brent доберется до $130 за баррель, а скорость достижения этой отметки будет зависеть от различных краткосрочных драйверов. В случае поступления в обозримом будущем на мировой рынок нефти из Ирана ожидаем коррекцию котировок нефти марки Brent в район $85 с последующей консолидацией у отметки $100 за баррель".

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