Возможность продолжения укрепления рубля пока остается - BCS Express

Тенденция к укреплению курса рубля по отношению к доллару США в целом пока остается актуальной, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Обороты торгов по доллару и евро остаются в районе 200 млрд руб., что в 2-3 раза ниже средних значений января-февраля. В целом пока актуальна тенденция к укреплению рубля. Из-за падения импорта и ограничений на покупку валюты покупателей долларов может не хватать, чтобы компенсировать продажу 80% выручки экспортеров. Если не будут сниматься какие-то ограничения по валютному контролю, а этого в самой ближайшей перспективе мы не ожидаем, то рубль способен еще укрепиться. Не исключаем возврата курса пары USD/RUB в район 90-95 руб./$1. Подобное движение дополнительно поможет сбить инфляционное давление", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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