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18 марта 2022 года 19:02
Бумаги российских сырьевых компаний могут открыться гэпом вниз около 10% - "Атон"
Бумаги российских сырьевых компаний могут открыться гэпом вниз около 10%, предоставив инвесторам привлекательные уровни для входа, полагает аналитик инвестиционной компании "Атон" Андрей Лобазов. "Снижение цен на сырьевые товары означает более слабую поддержку акциям компаний сектора на открытии российского рынка и, соответственно, более привлекательные уровни для входа в бумаги. Исходя из индикативных котировок, бумаги российских сырьевых компаний могут открыться гэпом вниз около 10%. "Норникель" и "ЛУКОЙЛ" остаются нашими фаворитами. Мы также предпочитаем: "АЛРОСА" - государственный глобальный лидер (30% от рынка), который вероятно сможет платить дивиденды согласно политике (100% FCF); "ФосАгро" из-за развивающегося продуктового кризиса и дефицита удобрений; "РусАл", имеющий сильные позиции на мировом рынке алюминия, а также опыт работы под санкциями", - пишет Лобазов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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