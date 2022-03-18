"Финам" понизил целевую цену акций Snap до $42

"Финам" понизил целевую цену акций Snap Inc. с $65,70 до $42, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы считаем, что акции Snap могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку на 60% с сентября 2021г, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Прогноз по росту EBITDA компании на 2022г составляет 45% г/г, на 2023г - 100% г/г, а прогноз по росту выручки - 37% г/г и 42% г/г соответственно. При таких высоких ожиданиях считаем оценку компании по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA и EV/S на 2022 и 2023гг в меру справедливой".

По мнению эксперта, приложение Snapchat предоставляет рекламодателям уникальные возможности для размещения рекламы и достижения молодой целевой аудитории, следуя последним трендам. Этот фактор станет определяющим в ближайшие годы и непременно перевесит краткосрочный негатив от обновления политики конфиденциальности iOS и некоторого замедления роста глобального рынка рекламы.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать акции Snap", но понижаем целевую цену до $42 на конец 2022 года. Потенциал роста от текущего уровня составляет 23,6%", - резюмирует Лапшина.

Snap Inc. - американская компания, создатель приложения Snapchat, AR-гарнитуры Spectacles, владелец приложений Bitmoji и Zenly.

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