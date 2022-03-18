"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $325

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $325 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31,57%, стоп-приказ: $193,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что за IV квартал прошлого года выручка выросла до $7,64 млрд, прибыль на акцию - до $1,32. Показатели вышли лучше прогнозов, и рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения в текущий момент сформирован сильный уровень поддержки на отметке $208. Нисходящая тенденция может остановиться на данных уровнях. Мы рекомендуем открывать позицию от уровня объемом 5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $193,5. Соотношение прибыль/риск составляет 1,46", - указывают аналитики "Финама".

NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр.

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