Политика ЦБ будет направлена на сдерживание "неконтролируемого" роста цен без ограничения структурных инфляционных процессов - "Локо Инвест"

Политика ЦБ будет направлена на сдерживание "неконтролируемого" роста цен без ограничения структурных инфляционных процессов, полагает директор по инвестициям "Локо Инвест" Дмитрий Полевой.

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 20%, не дав никакого явного сигнала относительно её дальнейшей динамики, подчеркивает эксперт. Повышение ставки до 20%, по мнению Полевого, позволило сохранить финансовую стабильность и сохранность рублевых депозитов, текущая политика будет поддерживать привлекательность депозитов/сберегательной модели поведения.

"Комментарий ЦБ по итогам решения указывает на сохранение прежней парадигмы, сохранение цели по инфляции на уровне 4%, - отмечает стратег инвесткомпании. - Тем не менее, в нашем понимании, политика ЦБ будет направлена на сдерживание "неконтролируемого" роста цен, структурные же инфляционные процессы ограничиваться не будут. Неизбежное снижение реальных доходов населения и прибылей компаний будет способствовать естественному замедлению инфляции с 2023г (с 20-25% в 2022 до 10-15%, возможно чуть ниже, в 2023). Иными словами, по мере роста уверенности в достижении финансовой стабильность ЦБ продолжит следить и реагировать на инфляционные ожидания и природу ценовой динамики".

Полевой считает, что в текущих внешних и внутренних условиях ЦБ, вероятно, пока будет сохранять ставку на уровне 20%. Учитывая длительные лаги трансмиссии монетарной политики акцент на мерах бюджетной (и в целом, экономической политики), на взгляд эксперта, абсолютно оправдан.

"Долгое время всю ответственность на происходящее в экономике перекладывали на ЦБ, но теперь многое будет зависеть от эффективности решений на уровне правительства, поскольку эти меры будут оказывать влияние на экономику намного быстрее. Основной барьер - ограниченность ресурсов в условиях заморозки части резервов, которые могут включать средства ФНБ, и неизбежное снижение ненефтегазовых доходов в 2022-23гг, что будет требовать повышенной эффективности к использованию расходов", - пишет аналитик.

По его мнению, фокус сохраняется по-прежнему на обеспечении финансовой стабильности и купирование рисков, связанных с возобновлением торгов на российском финансовом рынке. Уровни цен на открытие будут иметь влияние не только на финансовое положение розничных инвесторов, но и устойчивость финансовой инфраструктуры (риски маржин-коллов, устойчивость рынка репо, решения относительно операций нерезидентов/операций с активами).

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