"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Kinder Morgan Inc. с целью $20,3

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Kinder Morgan Inc. с целевой ценой $20,3 за штуку, что предполагает потенциал роста около 19% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"20 августа 2021г Kinder Morgan закрыла сделку по приобретению Kinetrex Energy за $310 млн. Эта компания владеет двумя малотоннажными СПГ предприятиями и 50-процентной долей в крупнейшем заводе по производству возобновляемого природного газа (ВПГ) в штате Индиана, а также подписала коммерческие соглашения о начале строительства еще трех фабрик. После их запуска в эксплуатацию в конце 2022г общий годовой объем производства ВПГ на этих четырех объектах может составить более 4 млрд куб. футов. Поддержку котировкам Kinder Morgan в текущем году также окажут высокая дивидендная доходность и программа обратного выкупа акций", - пишет директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

Эксперт указывает, что по итогам января-марта 2022г компания увеличит квартальный дивиденд на 3,7%, до $0,28 на бумагу, что обеспечит доходность 6,75% годовых к текущим котировкам. Остаток по программе buy back составляет $1,4 млрд, из которых $750 млн KMI может направить на выкуп акций в 2022г (2% от текущей капитализации). Возврат средств акционерам будет расти по мере снижения долговой нагрузки и капитальных затрат.

"Чистый долг компании в 2021г сократился на $1,3 млрд, несмотря на М&А-активность. По мере улучшения эпидемических условий и снятия антиковидных ограничений, а также восстановления экономики производство углеводородов и спрос на нефтепродукты, СУГ и природный газ будут расти, что окажет позитивное влияние на операционные и финансовые показатели Kinder Morgan. По нашему мнению, акции Kinder Morgan способны продемонстрировать существенный рост (около 19%) с текущих уровней в 2022г", - отмечает Меркулов.

Kinder Morgan Inc. одна из крупнейших нефте- и газотранспортных компаний США, владеющая широкой сетью систем сбора и процессинга природного газа, а также трубопроводов и емкостей для транспортировки и хранения углеводородного сырья.

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