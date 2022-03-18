BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $3390

BCS Express 18 марта открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $3390 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: от $3090, потенциальная доходность: 9,7%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Оксана Холоденко указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Просадка акций создала интересную возможность для покупок. Бумаги оттолкнулись от уровня поддержки $2800. В районе $3300 проходит 50-дневная скользящая средняя, $3540 - статический уровень сопротивления.

- Отчетность за IV квартал оказалась сильной. Скорректированная EPS составила $27,75 (+97% г/г), значительно выше прогноза $3,61. Выручка - $137,4 млрд (+9% г/г), на уровне прогноза. Рост доходов Amazon обусловлен высокой производительностью бизнеса облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продажи которого выросли на 40% в годовом исчислении до $17,8 млрд. Выручка от онлайн-рекламы- $9,7 млрд (+33% г/г).

- В первой половине марта стало известно, что компания проведет дробление акций 20 к 1: количество акций станет больше, а их абсолютная стоимость снизится. Дробление акций Amazon вступит в силу в конце рабочего дня 27 мая, если будет одобрено акционерами на собрании, запланированном на 25 мая. Это повысит ликвидность бумаг и может поддержать их котировки.

- Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие пять лет прибыль на акцию может расти на 34,8% среднем в год. Общие драйверы роста в долгосрочной перспективе - электронная коммерция, "облачные" технологии. Точки роста - создание единой экосистемы и рекламное направление.

- Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. - $4183. Это предполагает примерно 35% потенциал роста от уровня четверга, 17.03.22.

- Исторически низкая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком. Показатель бета за три года равен 0,7. При прочих равных условиях, при росте S&P 500 на 1 акции Amazon растут на 0,7, и наоборот при падении. Это благоприятный момент в случае отскока американского рынка акций.

Вероятные риски, по мнению эксперта, это конкуренция в индустрии со стороны традиционных и китайских ритейлеров и общий риск дальнейшего снижения американского рынка акций.

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