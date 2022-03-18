Предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы сохраняются - "Локо-Инвест"

Предпосылки для укрепления курса рубля в ближайшие месяцы сохраняются, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Курс рубля пока останется "регулируемым" ввиду сохранения основных ограничений на движение капитала и обязательства продажи 80% выручки экспортерами. В таких условиях по-прежнему видим предпосылки для его дальнейшего укрепления в ближайшие месяцы (экспорт будет более стабилен, а импорт резко сократится вкупе с улучшением других составляющих текущего счета). Что будет дальше - сказать сложно, но, предположим, что по мере возможности ЦБ будет постепенно отказываться от чрезмерного регулирования, стремясь обеспечить движение к "более равновесному" курсу рубля для недопущения чрезмерных "внешних" дисбалансов", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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