Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных покупок - "Фридом Финанс"

Акции Canadian Solar в настоящее время привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку, считают эксперты "Фридом Финанс".

18 марта за четвертый квартал 2021 года отчиталась Canadian Solar, представляющая сектор солнечной энергетики - в целом финансовые результаты компании продолжают соответствовать прогнозам менеджмента, но оказываются ниже ожиданий аналитиков, отмечают в инвестиционной компании.

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