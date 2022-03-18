Среднесрочные перспективы индекса S&P500 по-прежнему негативны - ПСБ

Среднесрочные перспективы индекса S&P500 по-прежнему выглядят негативными, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Глобальные экономические риски растут, а период повышенной инфляции, очевидно, затягивается. Летом ФРС США поднимет ставку выше 1% и начнет сокращать свой баланс, что, по нашим оценкам, будет ощутимо сдерживать экономическую активность и оказывать дополнительное давление на корпоративные прибыли. В таких условиях уход индекса S&P500 на более низкие уровни во втором полугодии текущего года выглядит вполне вероятным", - пишут эксперты.

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