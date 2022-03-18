Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- торговый баланс еврозоны в январе (13:00 МСК);

- заседание ЦБ РФ (13:30 МСК) и заявление регулятора (15:00 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке жилья США в феврале (17:00 МСК);

- совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит вопрос по дивидендам за 2021 год;

- телефонные переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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