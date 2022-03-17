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17 марта 2022 года 16:11
Рубль способен укрепиться до 90 руб./$1- BCS Express
Курс валютной пары USD/RUB в целом способен вернуться к отметке 90 руб./$1, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность и санкции Запада, у национальной валюты есть причины для укрепления, и курс пары USD/RUB способен вернуться даже к отметке 90 руб./$1", - пишет аналитик инвестиционной компании. Аргументами для такого возможного движения, по мнению Зельцера, являются следующие пункты: - Санкции Запада привели к риску перебоев поставок сырья по широкой номенклатуре, от энергоносителей и металлов до удобрений и продовольствия. Как результат - мощный рост товарных фьючерсов. Даже с учетом временного сокращения самих объемов внешнеторгового оборота России как лидирующего экспортера, ценовая компонента торгового баланса позволяет рассчитывать на сохранение российского профицита. А это залог крепости рубля. - Россия ответила контрмерами, призванными стабилизировать финансовую систему - запрет на трансграничное движение капитала, запретительные барьеры кредитного рынка и мотивирующие ставки по депозитам через ключевую ставку ЦБ в 20%. Все это привело, по сути, к остановке оттока капитала из банковской системы. По данным крупнейших банков страны, лишь за первые дни марта приток наличности на счета превысил 2 трлн руб. - Снижен международный туристический трафик из России, что в весенне-летний сезон значительным образом сокращает давление на рубль. Всплеск спроса на импорт также имеет свои пределы, данные СберИндекса наглядно отражают затухание ажиотажа. Потребности реализуются, а удорожание ограничивает покупки непродовольственных товаров. - Компании продают 80% экспортной выручки, удовлетворяя весь спрос на валюту со стороны импортеров. Данная мера может составить $1,5-2 млрд в сутки дополнительного предложения инвалют. - Монетарный драйвер нацвалюты - ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, вызванное инфляционным скачком, априори играет на стороне рубля. Несмотря на то, что повышения ставки с 20% на пятничном заседании регулятора может не произойти, возможно, относительно высокая стоимость фондирования сохранится дольше, чем это было в прошлый кризис 2014-2015 гг. По валютным вкладам, напротив, ставки могут быть скорректированы быстрее, если ситуация с ликвидностью в системе примет устойчивый и более прогнозируемый характер. Вот на изменении спреда ставок рубль, вероятно, и получит преимущество. - Многое упирается в разрешение острой обстановки на Украине. Постепенное урегулирование вопроса снизит неопределенность, а влияние санкционного давления может быть уже исчерпано. Если оценивать геополитическую риск-премию в стоимости рубля, то она значительно превышает 10%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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