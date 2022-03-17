BCS Express рекомендует держать акции Domino's Pizza

Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Domino's Pizza Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $386 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Меняем фундаментальный прогноз по компании Domino's Pizza. Ожидаем замедление сопоставимых продаж в 2022 году до 2% на фоне высокой базы и снижения спроса на доставку пиццы по мере снятия карантинных мер и роста конкуренции со стороны других игроков, переориентировавших бизнес на доставку. Ожидаем снижение маржинальности относительно 2021 года на фоне существенного роста на сырье и рабочую силу (Net Income маржа 10,9% в 2022 году vs 11,7% на 2021 год). Рыночные мультипликаторы вернулись до уровня пре-пандемии (EV/EBITDA 20х, P/E 26х). Учитывая текущие мультипликаторы и наши прогнозы, мы присваиваем акциям эмитента рекомендацию "держать", целевая цена - $386 (на уровне текущей)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.