"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $294

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $294 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $204, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"17 марта компания представит отчет за IV квартал 2021 года. Аналитики ожидают роста выручки до $23,4 млрд и прибыли на акцию $4,68. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз топ-менеджмента на I квартал 2022 года будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в рамках боковика. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью $294. При покупке на 3% и выставлении стоп-заявки на уровне $204 риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

FedEx Corp. - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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