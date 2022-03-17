Китайский рынок может оказаться бенефициаром текущей напряженности в геополитике - "Фридом Финанс"

Китайский рынок может оказаться бенефициаром текущей напряженности в геополитике и ее экономических последствий, полагают аналитики "Фридом Финанс".

"Китайский фондовый рынок демонстрировал глубокую коррекцию с начала текущей недели, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Ходили слухи, что против Пекина могут быть введены санкции Запада из-за подозрений в сотрудничестве с Россией. Также были разговоры о делистинге пяти крупных китайских компаний с американского фондового рынка. Снижение котировок на китайских биржах было обусловлено также данными, свидетельствующими об ускорении инфляции, а также усугубившиеся в связи с новой вспышкой эпидемии COVID-19 перебои с поставками: в Шэньжэне был введен жесткий карантин и остановлены все производственные площадки. Мощным драйвером роста, способным задать долгосрочный тренд, китайский фондовый рынок обеспечило выступление вице-премьера Лю Хэ".

Замглавы правительства отметил как основной приоритет властей обеспечение экономического развития страны и пообещал поддержку фондовому рынку, так как его стабильность важна для поддержания благополучного состояния экономики в целом. Кроме того, Лю заявил о намерении предотвращать и своевременно реагировать на риски в секторе недвижимости, а также пообещал китайским компаниям помощь в получении листинга на зарубежных фондовых площадках.

На взгляд аналитиков "Фридом Финанс", сделанные высшим правительственным чиновником КНР заявления способны развернуть понижательный тренд на местном фондовом рынке, начавшийся в прошлом году на фоне кризиса в секторе недвижимости. Опасения по поводу делистинга китайских эмитентов с зарубежных площадок в скором времени должны отпасть с исполнением ими всех условий американского регулятора, что позволит им остаться на фондовом рынке США.

"Китайский рынок получил преимущество по сравнению с остальными ведущими мировыми фондовыми площадками. Именно он может оказаться бенефициаром текущей напряженности в геополитике и ее экономических последствий. К тому же, в отличие от других мировых регуляторов, Народный банк Китая смягчает денежно-кредитную политику, что само по себе обеспечивает условия для роста рынка. На наш взгляд, если санкции коллективного Запада обойдут Китай стороной, то в текущем году именно его фондовый рынок окажется в лидерах роста", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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