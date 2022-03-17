Растут риски падения котировок нефтяных фьючерсов ниже $98/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Растут риски падения котировок нефтяных фьючерсов ниже $98/барр. при появлении особо негативных эпидемиологических новостей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам дня снизились на 1,82%, до $98,02/барр. Определенное давление на нефтяные цены оказала публикация месячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В нем прогноз по росту спроса на нефть в этом году был снижен сразу на 0,95 млн барр./сутки до 2,10 млн барр./сутки в связи с повышенными ценами на нефть. Негатив на нефтяном рынке усилили очередные сообщения о скором снятии нефтяных санкций с Ирана и недельные данные по запасам от Минэнерго США. Они свидетельствовали о росте запасов нефти сразу на 4,34 млн барр. за неделю, в то время как ожидалось их снижение на 1,37 млн барр.", - напоминают эксперты банка.

Тем не менее, в четверг фьючерсы Brent растут на 3,83% в рамках коррекции и торгуются около $101,85/барр. Дальнейшая динамика котировок, по мнению аналитиков, будет зависеть от хода иранских переговоров, геополитических новостей и эпидемиологической ситуации. "В целом мы пока продолжаем ожидать движение фьючерсов Brent в диапазоне в $98-108/барр. в ближайшие дни, но усиливаются риски снижения котировок ниже $98/барр. при появлении особо негативных эпидемиологических новостей", - прогнозируют эксперты.

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