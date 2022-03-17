Позитивная реакция рынка на повышение ставки ФРС сохранится недолго - "Солид Брокер"

Позитивная реакция рынка на повышение ставки ФРС сохранится недолго, считают аналитики "Солид Брокер".

"ФРС США по итогам мартовского заседания после неоднократного анонсирования возобновила процесс повышения ключевой ставки, которая была снижена до околонулевого уровня два года назад. Пока ставка повышена на минимальные 0,25 п.п. Однако прогноз участников комитета по открытым рынкам ФРС предусматривает еще шесть раундов повышения в этом году - до уровня в 1,75-2% годовых. На следующем заседании регулятор может объявить и о сокращении объема активов на балансе - ужесточению политики ФРС способствует не только рост цен на энергоресурсы, но и повышение базовой инфляции", - отмечается в комментарии.

Эксперты подчеркивают, что решение о подъеме ставки на 0,25 п.п. было воспринято широким рынком позитивно. Однако, по их мнению, позитив продлится недолго.

"ФРС обещает сокращать баланс более быстрыми темпами, чем раньше. Ставку также могут повышать быстрее, чем предполагается сейчас. Прогноз по инфляции и ВВП США пересмотрен в худшую сторону. Мы предполагаем, что широкий рынок будет находиться под давлением в этом году. Но это не значит, что вовсе не нужно иметь акции. Сектор "биг-фармы", коммунальные компании, ритейлеры и отдельные компании потребсектора всё равно будут чувствовать себя неплохо, даже при ухудшении макроэкономических условий. Поэтому портфели должны быть ребалансированы в пользу этих секторов. Также не стоит забывать и про достаточное количество кэша для будущих покупок самых лучших компаний по скидке, а также для снижения зависимости от инфраструктурного риска (потенциального разрыва мостов через СПБ Биржу)", - отмечают стратеги "Солид Брокер".

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