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17 марта 2022 года 11:08
Позиции X5 Retail достаточно прочны для противостояния текущим рискам - Инвестбанк Синара
Позиции X5 Retail Group достаточно прочны для противостояния текущим рискам, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. Как следует из опубликованной 16 марта финансовой отчетность X5 Retail Group за 4К21, чистая выручка от реализации выросла на 14,9% г/г и составила 607 млрд руб., что соответствует представленным ранее операционным результатам, отмечается в обзоре банка. Валовая прибыль увеличилась на 17% г/г (до 147 млрд руб.) при рентабельности по валовой прибыли на уровне 24,3%, что на 0,4 п. п. лучше показателя годичной давности. По сообщению X5 Retail Group, наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021г, принимая во внимание непростую ситуацию на рынке. "Финансовые показатели X5 Retail Group за 4К21 в целом соответствуют рыночным ожиданиям. Вместе с тем рекомендация относительно дивидендов стала сюрпризом со знаком минус, даже если такое решение представляется обоснованным в контексте сегодняшних обстоятельств и неопределенности. X5 Retail Group - ведущий игрок на российском рынке продуктовой розницы, и мы, учитывая масштабы деятельности, форматы и финансовую форму компании, считаем ее позиции достаточно прочными, чтобы противостоять актуальным рискам", - пишет Белов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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