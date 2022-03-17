Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12:30 МСК);

- потребительская инфляция еврозоны в феврале (13:00 МСК);

- итоги заседания Банка Англии (15:00 МСК);

- число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в феврале (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в марте (15:30 МСК);

- промышленное производство США в феврале (16:15 МСК);

- представители G7 обсудят ситуацию на Украине;

- последний день покупки акций ЧКПЗ для получения дивидендов;

- совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций;

- совет директоров "МТС" рассмотрит стратегию на 2022-2024гг.

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