Рубль продолжит укрепление в четверг - ПСБ

Рубль продолжит укрепление в четверг, отыгрывая рост цен на нефть ввиду довольно мягкого решения ФРС о поднятии ключевой ставки на 0,25 п.п., считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Национальная валюта в среду продолжала свое поступательное укрепление, сбрасывая техническую перепроданность на фоне новостей о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией, способствовавших снижению геополитической премии, заложенной в рубль. При этом торги проходили на пониженных объемах, составив $500 млн. Разница между курсом доллара на Мосбирже и на FOREX второй день с начала украинского кризиса оставалась положительной, что может говорить о вере глобальных инвесторов в скорое снижение геополитической напряженности. Дополнительную поддержку отечественной валюте также оказывал и первый отправленный платеж по госдолгу Минфином, а также возросший глобальный аппетит к риску", - отмечает эксперт.

Аналитик банка ожидает в четверг продолжения укрепления рубля. "Валютный рынок будет отыгрывать рост цен на нефть ввиду довольно мягкого решения ФРС о поднятии ключевой ставки на 0,25 п.п. - пара доллар-рубль может выйти ниже отметки 105 руб./$1", - прогнозирует Жильников.

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