Меры поддержки электроэнергетики вряд ли приведут к росту привлекательности акций Россетей и РусГидро - BCS Express

Меры поддержки электроэнергетики вряд ли приведут к росту привлекательности акций "Россетей" и "РусГидро" из-за вероятности отказа от дивидендов за 2021г и возможности дополнительного размытия капитала, говорится в комментарии BCS Express.

Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭКа в условиях санкций, предполагающий следующие меры:

- предполагается ослабить режим начисления штрафов за задержку ввода в эксплуатацию объектов по программе модернизации ТЭС и новой ВИЭ-генерации. Это должно не допустить резкий рост штрафных санкций;

- энергокомпаниям с госучастием предлагается разрешить отказаться от выплаты дивидендов за 2021г в пользу реализации инвестпрограмм. Мера может коснуться прежде всего "Россетей" и ее дочерних компаний. Возможно влияние на дивиденды "РусГидро";

- индексировать тариф на передачу для "Россетей" предлагается не с 1 июля, а уже с 1 апреля с учетом фактической инфляции, которая может составить 20%. Такие же темпы повышения тарифов предлагаются для генерации в неценовых зонах, что коснется части активов "РусГидро" и "Интер РАО".

- закрепляется возможность докапитализации "Россетей" на 82,6 млрд руб. (доля государства вырастет с 88,04% до 91,6%) и "РусГидро" (до 34,4 млрд руб. с ростом доли до 64,5%) для выполнения инвестпрограммы.

"Обозначенные меры могут оказать ощутимую поддержку представителям ТЭК России. В электроэнергетике основными бенефициарами могут стать "Россети" и "РусГидро". При этом из-за вероятности отказа от дивидендов за 2021г и возможности дополнительного размытия капитала новость вряд ли приведет к росту привлекательности акций компаний", - отмечают эксперты BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.